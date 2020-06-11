Мошенники обманули пенсионеров на 4 млн рублей

В полицию с заявлениями о краже денег обратились несколько пенсионеров из разных районов города. Они заявили о мошеннических операциях, в ходе которых у них украли деньги.

Трем пенсионеркам звонили лжесотрудники банка, сообщавшие, что по картам были проведены несанкционированные операции. После доступа к счетам у старушек списали 505 тысяч рублей, 989 тысяч 477 рублей и 500 тысяч рублей. Пожилые женщины не сразу обратились к сотрудникам правоохранительных органов, так как ждали ответов от банка.

Еще два пенсионера сами перевели деньги преступникам. Другая пожилая женщина послушала лжесотрудника банка, который заявил, что с ее счета пытались перевести деньги, и порекомендовал отправить средства через терминал на счет в другой банк. Она так и поступила. Таким образом к злоумышленникам ушло 1,1 миллиона.

Помимо этого, зафиксированы кражи в размере от пяти до 73 тысяч рублей. Преступников ищут.