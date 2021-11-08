Мошенники обманули пенсионерку на миллион рублей в Петербурге

Мошенники обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга. За это злоумышленники предстанут перед судом. О случившемся сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кронштадтского района Петербурга.

Ситуация произошла в декабре 2020 года. Двое человек притворились сотрудниками пенсионного фонда и предложили женщине приобрести универсальный массажер, якобы помогающий от всех заболеваний. Пострадавшая согласилась на предложение и достала из своего тайника 48 тысяч рублей. После этого злоумышленники предложили пенсионерке обменять ее деньги на более новые купюры. В результате пострадавшая отдала мошенникам один миллион рублей. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».