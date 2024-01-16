Криминал 16 января 2024, 13:06 Мошенники обманули пенсионерку из Москвы почти на 7 млн рублей Пенсионерка из Москвы лишилась почти 7 млн рублей и квартиры из-за мошенников РИА «Новости»

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Пенсионерка, которую обманули телефонные аферисты, лишилась всех сбережений и денег, которые взяла под залог квартиры. В сумме они смогли украсть у женщины около семи миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, неизвестная женщина позвонила 66-летней москвичке и заявила, что она сотрудник службы поддержки оператора сотовой связи. Аферистка объяснила пенсионерке, что у той заканчивается срок договора пользования услугами, а для его продления необходимо сообщить код из смс-сообщения. Ничего не подозревая, женщина назвала цифры.

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Позже пенсионерке позвонила другая «сотрудница» интернет-портала и рассказала, что с ее счета украли деньги, а этим вопросом якобы уже занимается служба безопасности банка. Она заверила, что москвичке нужно следовать их указаниям, чтобы защитить сбережения. Кроме того, лже-сотрудница уточнила, есть ли у уроженки столицы счета в других кредитных организациях.

Далее потерпевшей позвонил еще один «сотрудник банка», под руководством которого та взяла два кредита, сняла все свои денежные средства с карт и перевела злоумышленникам свыше 1,2 миллиона рублей.

Не остановившись на начатом, мошенники заверили женщину, что ее квартиру выставили на продажу, использовав ее аккаунт на интернет-портале. Дальше с ней связался лже-следователь и предложил пенсионерке срочно взять кредит под залог недвижимости, чтобы никто не смог перепродать жилье с обременением.

Женщина повелась на уловку и обратилась в коммерческую компанию, чтобы получить такой кредит. Сотрудники фирмы попытались отговорить ее от получения финансовой услуги. Но она все же оформила договор с частным лицом. Полученные порядка 5,7 миллионов рублей она отправила на указанные аферистами счета. Сумма ущерба превысила 6,9 миллиона рублей.

«Установление лиц, причастных к совершению мошенничества в отношении пенсионерки, на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне другая московская пенсионерка потеряла миллион рублей из-за телефонных мошенников.