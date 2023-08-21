Криминал 21 августа 2023, 23:26 Мошенники обманули пенсионера из Екатеринбурга на миллион рублей

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Пожилой житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников. Он перевел им миллион рублей. Об этом сообщил tagilcity.ru.

В середине августа 68-летнему пенсионеру позвонил злоумышленник и представился следователем. Мужчина заявил, что с его счета якобы совершают переводы за границу. Мошенник заявил, что за это пенсионеру может грозить уголовная ответственность.

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После этого ему позвонил якобы сотрудник Центробанка и предложил взять «зеркальный» кредит, чтобы сохранить свои средства. Пенсионер согласился и перевел все деньги на неизвестные ему счета. После этого мошенники перестали выходить на связь.