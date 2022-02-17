Мошенники обманули мужчину на полмиллиона рублей в Новом Уренгое

Житель Нового Уренгоя стал жертвой мошенников. Он лишился около 500 тысяч. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Мужчине звонили неизвестные под видом сотрудников службы безопасности банка. Они сообщили, что якобы кто-то пытается оформить на него кредит, и чтобы аннулировать заявку, ему нужно самому его оформить.

Мужчина оформил кредит более чем на миллион рублей. Часть денег он успел перевести на «безопасный» счет, указанный мошенниками. В итоге он лишился около 500 тысяч рублей.

Теперь мошенников разыскивает полиция. Им грозит до шести лет тюрьмы.