Мошенники обманули москвичей на продаже масок на 1 млн рублей

Мошенники всегда пользовались сложными моментами в истории, чтобы заработать. Так случилось и в этот раз. Московская фирма пожаловались на людей, которые «продали» ей медицинские маски и потом исчезли с миллионом рублей.

Обманутая компания обратилась в столичное ГУ МВД по ЦАО. Об этом сообщило РИА «Новости». Гендиректор рассказала, что ее фирма заключила контракт на поставку масок. Продавцам она перевела один миллион рублей. После получения денег поставщики перестали выходить на связь, товар, естественно, не привезли. Полиция проводит проверку.

Спрос на маски в России вырос еще в начале года из-за распространения коронавируса. Производители не справляются с наплывом заказов, поэтому маски найти сейчас очень сложно.

Пандемия изменила жизнь всего мира. Многие компании из-за жестких ограничительных мер своих правительств приостанавливают или закрывают бизнес. Однако есть и те, кому в этой ситуации очень повезло. Речь идет, в частности, о работающих в сфере фармацевтики. Сейчас туда идут огромные деньги на разработку лекарств и производство средств профилактики.

По последним данным, в мире более 473 тысяч человек заразились коронавирусом. В России за последнее сутки зафиксировали 182 новых случая.