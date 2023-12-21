21 декабря 2023, 12:14
Мошенники обманули москвича по видеосвязи
Baza: мошенники в форме следователей обманули москвича по видеосвязи
Мошенники обманули 60-летнего мужчину по видеосвязи, нарядившись в форму следователя и сымитировав его кабинет в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации авторов статьи, в середине декабря москвичу позвонил якобы сотрудник службы безопасности ЦБ России и заявил, что счет мужчины находится под угрозой, а его деньги хотят украсть. Чтобы все выглядело максимально убедительно, после этого пострадавшему позвонили в мессенджере по видео. Аферист сидел в форме, а на фоне висел флаг России и портрет президента России Владимира Путина.
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Жертве «представитель власти» представился следователем СК и предложил вместе поймать мошенников, а заодно спасти денежные средства. Шокированный москвич поверил ему и снял 150 тысяч со своей карты и еще 90 тысяч с кредитки. Далее он направил деньги на продиктованные счета. Спустя несколько дней он догадался, что его обманули и обратился в полицию.
Ранее мошенники похитили у москвички почти 2,5 миллиона рублей под предлогом обслуживания номера телефона.
Мошенничество
Москва 2023
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