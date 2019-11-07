Мошенники обманули больше тысячи человек, «помогая» с кредитами
«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает тысячу человек. В основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По ее словам, между 16 подозреваемыми были четко распределены роли. Кому-то нужно было находить граждан, нуждающихся в деньгах, другие должны были убедить жертв, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы. У мошенников был свой call-центр, маркетинговый отдел, который размещал рекламу в интернете, а также сотрудники, собиравшие деньги с обманутых.
В ходе обысков у задержанных изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны, сим-карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Четырех фигурантов отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.