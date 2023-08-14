Криминал 14 августа 2023, 08:45 Мошенники научились звонить россиянам с номеров ФСБ Эксперт Пожарская: мошенники через Telegram-боты звонили россиянам с номера ФСБ РИА «Новости»

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Телефонные мошенники начали использовать Telegram-боты, чтобы незаметно для абонентов подменять телефонные номера. В одном из случаев они подставили контактные данные регионального управления ФСБ России по Архангельской области, сообщила РИА «Новости» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Теперь мошенники арендуют номера и в дополнение к ним используют ботов, которые позволяют подменять их на любые нужные», — сказала она.

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Операторам связи, по словам специалиста, сложно отследить факт подмены номера, потому что звонок в таких случаях проходил через мессенджер. Александра Пожарская рассказала, что одну из преступных операций провели в Архангельской области.

Сначала мошенники подделали Telegram-канал директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова, затем от его имени предупредили сотрудников театра о звонке спецслужб. Одному из работников действительно позвонили со стационарного номера дежурной службы регионального управления ФСБ России и заявили, якобы его заподозрили в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

Специалист объяснила, что для этого злоумышленники пользовались сервисом аренды виртуальных номеров и Telegram-ботами для их подмены на нужные.

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