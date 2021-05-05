Мошенники научились сдавать через Booking несуществующие квартиры

Мошенники размещают объявления на популярном сервисе бронирования гостиниц и апартаментов booking.com. При выборе оплаты пользователь переходит на фальшивую страницу, и деньги уходят преступникам, рассказала глава турфирмы Exotic Time Вероника Бирман. Она хотела снять квартиру в Москве.

Судя по скриншотам переписки с автором объявления, Бирман перешла по ссылке, внешне похожей на booking.com. Ссылка мошенников начиналась с адреса booklng.mе.

Источник фото: Facebook

«Открываемая страничка один в один копирует сайт booking.com, даже экраны ожидания слизаны подчистую, работают, изменяют текст. Все ссылки на любые разделы меню и профиль открываются на родном букинге», — описала пользовательница проблему в Facebook.

После списания средств злоумышленники присылают сообщение, что платеж не прошел и необходимо ввести новый СМС-код.

Источник фото: Facebook

Это показалось Бирман подозрительным, и она поняла, что деньги ушли преступникам.

«За шесть минут после оплаты я успела заблокировать карту, подать заявление на оспаривание платежа в банк и заявление о мошенничестве в полицию», — сообщила москвичка.

В отделе полиции по столичному району Марьина Роща, куда обратилась Бирман, ей сказали, что только к ним в отделение приходит по три-пять подобных заявлений на booking.com ежедневно.