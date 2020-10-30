Мошенники научились использовать особенность Zoom для взлома аккаунтов

Жертвам с официального адреса, который использует и администрация Zoom, приходят фишинговые сообщения о якобы выигранном розыгрыше среди пользователей. Ссылки приводят на фальшивые сайты. Оттуда данные аккаунта в Zoom передаются обманщикам.

«Злоумышленники научились использовать совсем уж невинные сервисы: достаточно настроить автоматику, которая будет регистрировать новые профили и по спамерской базе формировать десять приглашений на очередные случайные адреса», — процитировал Кондрашина Daily Storm.

Специалисты уточнили, что аферисты используют функцию Zoom, благодаря которой можно рассылать приглашения другим пользователям. По их словам, на практике схемы мошенников довольно эффективны. Даже в организациях, где сотрудников обучают кибербезопасности, около 80% пользователей открывают фишинговые письма. Приблизительно 15-20% переходят по «плохим» ссылкам.