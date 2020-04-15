Мошенники начали выдавать коды для пропусков в Петербурге

Мошенники стали выдавать QR-код в качестве электронного пропуска. Сообщается, что по тем же данным банковских карт они оповещают о зонах, которые якобы разрешены для посещения, сообщил сайт «Невские новости».

Администрация Санкт-Петербурга напомнила, что в городе не действует режим пропусков. И попросила жителей быть более бдительными.