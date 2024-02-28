Криминал 28 февраля 2024, 10:01 Мошенники начали рассылать россиянам письма о «налоге на СВО» «Тинькофф» сообщил о новой схеме мошенников с «налогом на СВО» Unsplash

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян и начали рассылать письма о новом «налоге на СВО», предлагая отказаться от его уплаты. Об этом со ссылкой на представителей банка «Тинькофф» сообщил РБК.

Как пояснили представители финансовой организации, аферисты стали рассылать предупреждения якобы от имени банков сразу после того, как завершился налоговый период, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС.

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В этих письмах мошенники указывали, что со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию, так как этого «требует закон». Там же было и предупреждение, что, если не отказаться от уплаты этого налога, будет происходить списание «десятков тысяч рублей».

А чтобы отказаться, адресатам предлагали перейти по ссылке на поддельный сайт банка, замаскированный под реальный, и там войти в личный кабинет.

Получив эти данные, мошенники могут лишить жертву средств, оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты.

Россиян неоднократно предупреждали о необходимости внимательно относиться к подозрительным звонкам, письмам или сообщениям, в которых их просят срочно перевести деньги «для безопасного хранения», совершить какие-то действия со своей недвижимостью.

При получении подобных посланий следует связаться с банком, прояснить ситуацию, не совершая никаких действий, которые требуют сделать авторы сообщений.

При получении подобных звонков следует сразу же прекращать разговор, не общаться с мошенниками.