Криминал 02 апреля 2024, 11:26 Мошенники начали признавать себя аферистами ради новой схемы обмана «Тинькофф Защита»: мошенники начали сразу представляться таковыми Freepik

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Телефонные мошенники придумали гибридную форму обмана. Они стали признаваться потерпевшим, что обманули их, и только потом звонить от имени правоохранителей, сообщили «Известия» со ссылкой на данные комплексной платформы безопасности «Тинькофф Защита».

Сначала россиянам звонили «сотрудники» оператора сотовой связи. Они просили назвать код из СМС, который понадобился для продления договора. Затем собеседники признавались в мошенничестве и исчезали. Следом звонили люди, называвшие себя полицейскими, специалистами Финмониторинга или «Госуслуг», и действовали по широко известной схеме — якобы помогали спасти деньги и просили поучаствовать в поимке преступника.

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С января по март 2024 года количество преступлений по такой схеме увеличилось в 3,5 раза. Один из клиентов Тинькофф Банка потерял 1,5 миллиона рублей.

От действий мошенников в Москве пострадал профессор Гнесинки. Он перевел им более 300 тысяч рублей.