Криминал 21 июня 2023, 00:46 Мошенники начали подделывать сайты для бронирования отелей

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Мошенники разработали новый способ обмана людей. Теперь они стали прикрываться сервисами для бронирования отелей. Такой информацией поделился «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Злоумышленники начали создавать группы в мессенджерах или отправлять сообщения с просьбой оценить сервис бронирования отелей и фотографии гостиниц на сайте Booking.

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При переходе на сайт они предлагают пользователям помочь онлайн-магазинам «в продажах», предлагая за это вознаграждение. Затем людей просят внести определенную сумму денег для того, чтобы начать выполнение заданий по оценке.