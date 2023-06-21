21 июня 2023, 00:46
Мошенники начали подделывать сайты для бронирования отелей
Мошенники разработали новый способ обмана людей. Теперь они стали прикрываться сервисами для бронирования отелей. Такой информацией поделился «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Злоумышленники начали создавать группы в мессенджерах или отправлять сообщения с просьбой оценить сервис бронирования отелей и фотографии гостиниц на сайте Booking.
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При переходе на сайт они предлагают пользователям помочь онлайн-магазинам «в продажах», предлагая за это вознаграждение. Затем людей просят внести определенную сумму денег для того, чтобы начать выполнение заданий по оценке.
Мошенничество
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