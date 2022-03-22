Мошенники начали обманывать граждан под предлогом защиты от санкций в Приморском крае

Пресс-служба УМВД Приморского края заявила, что в регионе участились случаи обмана населения с помощью новых мошеннических схем. Теперь преступники обзванивают граждан и вводят их в заблуждение, предлагая защитить от действия санкций.

Как сообщает vostokmedia.com, ранее типичными схемами обмана мошенников были звонки так называемых «сотрудников службы безопасности банка», которые пытались запугать своих жертв историями о попытке перевода денег с карты и предлагали свою помощь для защиты накоплений. Сейчас же преступники эксплуатируют тему санкций и пользуются паническими настроениями, которые царят в обществе в текущей напряженной политической обстановке.

В региональном отделении МВД рассказали, что мошенники озвучивают своим жертвам лже-истории об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы, сообщают о якобы полном запрете на снятие наличных средств со счетов либо глобальной блокировке банковских операций на фоне введения санкций.

Однако несмотря на то, что мошенники используют для обмана людей самые актуальные и находящие отклик у россиян темы, цель их действий предельно проста: они просят у своих собеседников назвать все данные карты или перевести деньги на «абсолютно безопасный счет», чтобы защитить от заморозки счетов или списаний. В итоге доверчивые владельцы банковских карт и счетов лишаются своих денег.