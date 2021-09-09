Мошенники начали действовать от имени портала госуслуг

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они начали сообщать им об откреплении от поликлиники вследствие технической ошибки. Людям предлагают пройти повторную регистрацию и оплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей на поддельном сайте. Однако к нему подходят персональные данные, логин и пароль для входа на настоящий портал.

Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он пояснил, что злоумышленники настаивают на необходимости скорейшего повторного прикрепления в условиях пандемии. Они сразу же дают ссылку на сайт-клон. В результате «пошлина» и личные данные жертвы обмана попадают к мошенникам. Более того, они могут зайти в личный кабинет обманутого на госуслугах. Там хранится много персональной информации, с помощью которой можно оформить кредит или микрозайм.

Станислав Кузнецов рекомендовал пользователям тщательно проверять адрес портала. Лучше всего, сначала позвонить в свою поликлинику. Зампред правления Сбербанка подчеркнул, что прикрепление к государственным поликлиникам является бесплатным.

Наиболее уязвимыми для хакеров категориями пользователей назвали тех, кто переходит по фишинговым ссылкам, смотрит пиратский контент и устанавливает простые пароли. Речь идет о неопытных юзерах любого возраста.