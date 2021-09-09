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    09 сентября 2021, 05:08

    Мошенники начали действовать от имени портала госуслуг

    Анастасия Кукова

    Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они начали сообщать им об откреплении от поликлиники вследствие технической ошибки. Людям предлагают пройти повторную регистрацию и оплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей на поддельном сайте. Однако к нему подходят персональные данные, логин и пароль для входа на настоящий портал.

    Мошенники начали действовать от имени портала госуслуг

    Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он пояснил, что злоумышленники настаивают на необходимости скорейшего повторного прикрепления в условиях пандемии. Они сразу же дают ссылку на сайт-клон. В результате «пошлина» и личные данные жертвы обмана попадают к мошенникам. Более того, они могут зайти в личный кабинет обманутого на госуслугах. Там хранится много персональной информации, с помощью которой можно оформить кредит или микрозайм.

    Станислав Кузнецов рекомендовал пользователям тщательно проверять адрес портала. Лучше всего, сначала позвонить в свою поликлинику. Зампред правления Сбербанка подчеркнул, что прикрепление к государственным поликлиникам является бесплатным.

    Наиболее уязвимыми для хакеров категориями пользователей назвали тех, кто переходит по фишинговым ссылкам, смотрит пиратский контент и устанавливает простые пароли. Речь идет о неопытных юзерах любого возраста.