Мошенники из Петербурга записали рэп о своих схемах

В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества с электрическим и газовым оборудованием. Правоохранители нашли рэп злоумышленников, в котором они изложили схему своей работы.

Злоумышленники называли себя сотрудниками коммунальных служб и убеждали граждан Петербурга старше 65 лет приобретать и устанавливать оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Следствием установлена причастность задержанных к двадцати восьми эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей», — на интернет-странице процитированы слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Сообщается, что злоумышленники реализовывали схему под прикрытием легального бизнеса. Помимо этого, на компьютере одного из подозреваемых нашли музыкальные композиции, связанные с их незаконной деятельностью.

«Полицейские обнаружили несколько аудиозаписей с композициями в стиле рэп. В этих музыкальных треках излагается схема противоправной деятельности фигурантов», — сообщается в материале.

На данный момент задержаны семь подозреваемых. СК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», трех фигурантов заключили под стражу.