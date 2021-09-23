Мошенники из Петербурга выманили 800 тысяч евро у европейского футбольного клуба

Группу подозреваемых в мошенничестве в отношении европейского футбольного клуба задержали полицейские Санкт-Петербурга. В группировку входили трое выходцев из Нигерии и один россиянин — уроженец Буркина-Фасо. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным предварительного расследования, злоумышленники узнали о трансфере профессионального футболиста из датского клуба в итальянскую команду.

Нелегально проживающий в России иностранец изготовил для участников заговора поддельный паспорт, по которому они открыли счет в одном из банков северной столицы.

После этого они направили в адрес итальянского клуба фальшивые документы на трансфер футболиста и указали данные счета, куда должен поступить аванс. В результате этой махинации злоумышленники получили 800 тысяч евро.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное группой лиц». В ходе расследования участников группировки оперативно задержали. Одного из подозреваемых полицейским пришлось снимать с балкона 17 этажа в городе Мурино. Злоумышленник намеревался спрыгнуть вниз, но в последний момент его удержали правоохранители.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли поддельные миграционные карты, штампы и бланки паспортов. Часть похищенных денег соучастники потратили. На сумму более 57 миллионов рублей суд наложил арест. Четверых фигурантов дела отправили под стражу.