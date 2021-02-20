Мошенники из кол-центра «на колесах» обманули пенсионеров в Тюмени на 10 млн

Злоумышленники из Челябинска организовали кол-центр «на колесах» и обманули пожилых жителей Тюмени на 10 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Тюменской области.

По данным следствия, четверо жителей Челябинской области звонили на стационарные телефоны пенсионеров и представлялись их близкими родственниками. Пожилым людям они говорили, что попали в ДТП с тяжелыми последствиями. Чтобы якобы «замять» это дело, мошенники просили по 500 тысяч рублей, но соглашались и на меньшие суммы. Всего из своих жертв они выудили более 10 миллионов рублей.

Злоумышленники звонили по ночам. Наличные деньги забирали у потерпевших через местных таксистов или курьеров. Посредники оставляли себе 10%, а остальное переводили на банковские карты подозреваемых.

Для конспирации злоумышленники создали свой колл-центр в машине и ездили между регионами. Правоохранители отслеживали звонки на телефоны жертв и видели, что они поступают из Новосибирской, Омской и Свердловской областей. Задержали мошенников на трассе в Омской области. Подозреваемые находятся под стражей.