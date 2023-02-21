Криминал 21 февраля 2023, 16:40 Мошенникам из Нижнего Новгорода вынесли приговор по делу об аферах с кредитами

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В Нижнем Новгороде прошел суд над 14 участниками ОПГ, которые обвиняются в аферах с кредитами. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, жертвами бандитской группировки стали 98 человек. В общей сложности злоумышленникам обманным путем удалось заполучить 3,3 миллиона рублей.

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Одним фигурантам дела назначили тюремные сроки до семи лет в колонии строго режима, другие получили условные сроки.

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