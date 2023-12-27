Криминал 27 декабря 2023, 14:33 Мошенника осудили в Пензенской области за схему «Ваш родственник попал в ДТП»

Читать 360tv в

Жителя села Лопатино признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пензенской области.

В суде доказали, что 23-летний молодой человек принимал участие в мошеннической схеме. Его подельники звонили пожилой женщине от имени внучки, следователя и врача и рассказывали, что она попала в ДТП. А самый молодой член ОПГ взял на себя роль курьера. Он приехал к пенсионерке и забрал у нее 525 тысяч рублей.

Реклама

Однако пожилая женщина пошла за ним и запомнила номер такси. Курьер доехал до остановки, потом перевел все деньги на счет подельников, оставив себе лишь 15 тысяч рублей. Молодого человека в итоге задержали. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Авторы: