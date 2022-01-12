Мошенника, который притворился реставратором и украл 30 тысяч, задержали в Петербурге

Безработный житель Санкт-Петербурга, представившись реставратором, обманул пенсионерку на 30 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МВД РФ по городу и области.

Пострадавшая написала заявление в полицию 5 января. Она рассказала, что в июле прошлого года злоумышленник пришел к ней домой и обещал отреставрировать окна. Он заключил с женщиной договор на оказание услуг и в качестве предоплаты взял с нее 30 тысяч рублей. После он перестал выходить на связь.

Спустя пять дней после обращения пострадавшей женщины подозреваемого удалось задержать.