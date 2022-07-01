Мошенник украл у мужчины 4 миллиона под предлогом ремонта квартиры в Москве

Мужчина стал жертвой мошенника в Москве. Он отдал четыре миллиона на ремонт в квартире, после чего злоумышленник скрылся с деньгами, передала «Вечерняя Москва».

По данным сайта «Дни.ру», потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что договорился с незнакомцем насчет ремонта в квартире и покупке мебели.

Неизвестный попросил перевести ему за работу четыре миллиона 328 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.