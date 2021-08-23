Мошенник украл авто в Петербурге. Ему присудили два года заключения

Мошенник украл автомобиль в Санкт-Петербурге с целью продажи. Московский районный суд приговорил его к двум годам заключения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Кража произошла неподалеку от ТЦ «Космос». Мужчина подошел к потерпевшему, представился чужим именем и предъявил поддельные документы, которые приобрел по интернету. Оформив договор, он получил в пользование автомобиль KIA JF Optima стоимостью 659 тысяч 26 рублей, а также свидетельство о регистрации ТС, страховой полис и ключ зажигания.

«[Подсудимый] через интернет нашел объявление А., которому требовался водитель для работы на автомашине компании. Он встретился с А. После подписания договора, по которому А. взял его на работу водителем, он получил от А. вышеуказанный автомобиль, документы и ключ», — заявили в пресс-службе.

После мужчина продал полученный автомобиль в социальной сети «ВКонтакте» за 300 тысяч рублей. Свою вину он полностью признал и заявил, что на преступление его сподвигли финансовые трудности. Он добровольно возместил ущерб, причиненный в результате преступления. Отмечается, что ранее мошенник уже имел за плечами судимость.