Мошенник прикинулся военным врачом из Ирака и украл у россиянки 670 тысяч рублей

Мошенник обманул жительницу Железногорска на крупную сумму в размере более 670 тысяч рублей. Он представился военным врачом, который служит в Ираке и скоро собирается на пенсию. Злоумышленник попросил россиянку взять себе на время ценные вещи и документы — женщина по легкомыслию несколько раз оплачивала услуги несуществующей транспортной компании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

«В течение нескольких дней под различными предлогами потерпевшая перевела на счета злоумышленников чуть больше 670 тысяч рублей. На вопросы местной жительницы будущий „пенсионер“ отвечал, что компенсирует все расходы, когда приедет за посылкой», — рассказали в полиции.

По данным ведомства, мошенник очень просил никому ничего не рассказывать, так как в его документах якобы содержится секретная информация. Через несколько дней женщина осознала, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас преступника ищут. Максимальный срок наказания за преступление по этой статье — шесть лет лишения свободы.