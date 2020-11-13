Мошенник похитил у жителя Мокшана более полумиллиона рублей

Мошенник позвонил мужчине, представился сотрудником банка и рассказал, что кто-то якобы пытается взять на его имя кредит суммой в 750 тысяч рублей. Он предложил пострадавшему перевести деньги на резервные счета.

«Перевели всю сумму, как есть. Осуществляли по 15 тысяч — максимальная сумма. Повторили всю процедуру, им ушло 528 100 рублей», — пояснил потерпевший.

Позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию. В ОМВД по региону местных жителей призвали к осторожности.