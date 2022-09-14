Мошенник похитил у пенсионерки 430 тысяч рублей в Санкт-Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Мир

14 сентября 2022, 16:20

Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:18

Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове

Мир

14 сентября 2022, 16:15

Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной

Общество

14 сентября 2022, 16:11

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Криминал

14 сентября 2022, 16:10

Мошенник похитил у пенсионерки 430 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Пенсионерка лишилась 430 000 рублей в результате мошенничества в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Неизвестный позвонил ей и сообщил, что якобы внучка женщины попала в ДТП. Чтобы решить ситуацию, он потребовал денег. Пенсионерка передала курьеру нужную сумму и только потом поняла, что ее обманули.

Реклама

Спустя несколько дней злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Реклама

Мошенничество

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама