Мошенник похитил у пенсионерки 430 тысяч рублей в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Мошенник похитил у пенсионерки 430 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

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Пенсионерка лишилась 430 000 рублей в результате мошенничества в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Неизвестный позвонил ей и сообщил, что якобы внучка женщины попала в ДТП. Чтобы решить ситуацию, он потребовал денег. Пенсионерка передала курьеру нужную сумму и только потом поняла, что ее обманули.

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Спустя несколько дней злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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