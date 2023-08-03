Криминал 03 августа 2023, 16:37 Мошенник похитил у московского предпринимателя свыше шести миллионов рублей Прокуратура Москвы: телефонный мошенник похитил у предпринимателя 6,5 миллиона рублей © Fotolia / lavio

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Злоумышленник позвонил 28-летнему предпринимателю в Москве и представился сотрудником банка. Под предлогом перезаключения договора на обслуживание карты он украл со счета бизнесмена 6,5 миллиона рублей, сообщила прокуратура столицы.

По информации ведомства, мошенник сообщил пострадавшему, что к его счету якобы привязана дополнительная услуга, которую можно отключить дистанционно. После этого мужчина назвал аферисту код из сообщения. В этот момент с его счета начали списывать деньги. С учетом комиссий за перевод мужчина потерял 7,2 миллиона рублей.

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Сотрудники прокуратуры напомнили, что не нужно называть по телефону номера карт, коды из сообщений, устанавливать подозрительные приложения или переводить деньги даже под благовидным предлогом.

Ранее в Москве обвиняемых в краже у пенсионерок более десяти миллионов рублей арестовали. Двух мужчин в возрасте 31 года и 46 лет обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.