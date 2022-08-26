Мошенник ограбил пожилую жительницу Ленобласти на миллион рублей

Пожилая жительница Всеволожска доверилась телефонному мошеннику и перечислила ему один миллион рублей. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она заявила в полицию. Об этом написал сайт «Петроград».

В понедельник, 22 августа, пожилой женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что с ее счета пытаются списать все денежные средства. Для того, чтобы их сохранить, необходимо перевести деньги на другой счет. Пенсионерка послушалась и перевела все свои накопления злоумышленнику.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступника ищут.