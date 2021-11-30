Мошенник обманул жителя Кузнецка Пензенской области на 780 тысяч рублей

64-летний житель города Кузнецка Пензенской области стал жертвой мошенников. Мужчина написал заявление в полицию. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное УМВД.

Мужчина рассказал, что планировал приобрести через интернет лекарства. Он оставил на сайте свой номер телефона. Спустя время ему позвонил мужчина, который представился сотрудником брокерской фирмы.

Он предложил вложить деньги для участия в биржевой торговле. Пострадавший согласился на предложение и перечислил на указанный счет 780 тысяч. После этого связь со злоумышленником прервалась. Следователи возбудили уголовное дело.