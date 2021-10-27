Мошенник обманул жителя Пензы на крупную сумму

32-летний житель Пензы обратился в полицию с жалобой на мошенничество. Он рассказал, что получил звонок с неизвестного номера. Говорящий на том конце трубки представился сотрудником службы безопасности банка. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Мошенник сказал пострадавшему, что с его карты кто-то якобы пытается списать средства. Злоумышленник предложил мужчине взять кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Доверчивый пензенец согласился на предложение. В результате мошенники похитили у него 832 тысячи рублей. Следователи возбудили уголовное дело.