Мошенник обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей в Пензе

Она рассказала, что злоумышленник представился сотрудником банка и рассказал о якобы подозрительных операциях на ее счету. Он предложил перевести деньги на «безопасные» счета, что она и сделала. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.