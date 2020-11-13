Мошенник обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей в Пензе
Пенсионерка из Пензы обратилась в полицию с заявлением, что мошенник похитил у нее 600 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Она рассказала, что злоумышленник представился сотрудником банка и рассказал о якобы подозрительных операциях на ее счету. Он предложил перевести деньги на «безопасные» счета, что она и сделала. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.