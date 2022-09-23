Мошенник обманул двух пенсионерок на 150 тысяч рублей | 360°

Все новости

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Реклама

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Криминал

23 сентября 2022, 18:59

Мошенник обманул двух пенсионерок на 150 тысяч рублей

Читать 360tv в

Мигрант занимался телефонным мошенничеством в Санкт-Петербурге. Таким образом он выманил у двух пенсионерок 150 тысяч рублей. Об этом сообщила газета Neva.Today.

Мужчина звонил потерпевшим и объявлял, что кто-то из их родственников якобы попал в ДТП. Также он просил деньги, чтобы решить эту проблему. В итоге одна женщина отдала ему 100 тысяч рублей, а вторая — 50 тысяч рублей.

Реклама

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Реклама

Санкт-Петербург

Мошенничество

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама