Мошенник обманул двух пенсионерок на 150 тысяч рублей | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Мошенник обманул двух пенсионерок на 150 тысяч рублей

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Мигрант занимался телефонным мошенничеством в Санкт-Петербурге. Таким образом он выманил у двух пенсионерок 150 тысяч рублей. Об этом сообщила газета Neva.Today.

Мужчина звонил потерпевшим и объявлял, что кто-то из их родственников якобы попал в ДТП. Также он просил деньги, чтобы решить эту проблему. В итоге одна женщина отдала ему 100 тысяч рублей, а вторая — 50 тысяч рублей.

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Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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