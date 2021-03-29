Мошенник обманул блокадницу в Петербурге. Он забрал ее квартиру и перевез женщину в Псков

Мужчину обвинили в том, что он забрал квартиру у блокадницы в Санкт-Петербурге, а пожилую женщину перевез в Псков. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Северной столице.

По данным ведомства, против 45-летнего жителя Псковской области завели дело по уголовной статье «Мошенничество». Ему уже предъявили обвинение и отправили в СИЗО. У него уже есть несколько судимостей.

«Из материалов уголовного дела следует, что в январе–июле 2020 года обвиняемый в составе организованной преступной группы мошенническим путем завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице, которая была предоставлена жительнице блокадного Ленинграда, 1933 года рождения, инвалиду второй группы, ветерану труда к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый в мошенничестве воспользовался доверчивостью и возрастом женщины и перевез ее в одну из квартир в Пскове. Блокадницу на время поселили в доме-интернате ветеранов войны и труда в Санкт-Петербурге.