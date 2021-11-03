Мошенник несколько лет обманывал пенсионерку из Йошкар-Олы

Мошенник на протяжении нескольких лет обманывал пожилую жительницу Йошкар-Олы. Пострадавшая за все время общения со злоумышленником перевела ему около трех миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Медиапоток».

Мошенник написал пострадавшей пять лет назад. Он пообещал, что поможет ей в разбирательствам с недобросовестной гадалкой, которая обманула бабушку ранее. Полиция отказалась помогать в происшествии, поэтому пострадавшая перевела мошеннику десять тысяч рублей за помощь.

Злоумышленник на протяжении следующих пяти лет звонил пострадавшей и выманивал у нее деньги для окончательного решения вопроса, передало РИА ФАН.