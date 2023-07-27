Криминал 27 июля 2023, 21:56 Мошенник из Владимирской области вытягивал деньги из доверчивой женщины

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В Владимирской области задержали местного жителя, который в соцсетях обманом вытягивал у доверчивой женщины деньги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Мошенник завел в соцсети страницу с чужими фото и именем, познакомился с женщиной и начал за ней виртуально ухаживать. А потом просить у нее деньги на ремонт машины. Якобы он очень хотел приехать к возлюбленной, но нужно было починить авто. В итоге несколькими сумма доверчивая дама перевела ему около 30 тысяч рублей. А потом обратилась в полицию. Подозреваемого задержали, он во всем сознался.

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