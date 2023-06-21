Криминал 21 июня 2023, 22:23 Мошенник из Пермского края получил срок за обман пенсионеров на 2,7 млн рублей

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Мошенник, который в составе ОПГ обманывал пенсионеров, получил срок в Соликамске Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Злоумышленники звонили пенсионерам и говорили о том, что их родственники якобы попали в аварию. Для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, они требовали с пострадавших деньги. Таким образом мошенники смогли заполучить 2,7 миллиона рублей. Их жертвами стали 12 человек.

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«Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано на сайте.