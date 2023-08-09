Криминал 09 августа 2023, 10:47 Мошенничество с продажей чужих квартир пресекли в Москве По делу о присвоении квартир в Москве стоимостью более 80 млн рублей задержали 20 человек РИА «Новости»

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Группу из 20 человек, проживающих в нескольких регионах России, задержали в рамках совместной операции сотрудников Московского уголовного розыска, полиции ЮЗАО Москвы и ОМВД по району Котловка. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Задержанным предъявили обвинения в серии мошенничеств, организованной группой в особо крупном размере.

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По информации ведомства, злоумышленники разработали схему присвоения чужой недвижимости. Они получали информацию о квартирах, владельцы которых долгое время не проживали в них. Под видом собственников и покупателей, пользуясь подложными документами, они оформляли договоры купли-продажи жилья, после чего подавали эти документы в регистрирующие органы для оформления права собственности.

Таким образом злоумышленники смогли присвоить восемь квартир в Москве, причинив ущерб более 80 миллионов рублей. Затем они перепродавали украденную недвижимость добросовестным покупателям.

В результате обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли подложные документы, средства связи, банковские карты, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

В отношении восьмерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Семеро находятся под домашним арестом, в отношении одной подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ирина Волк Официальный представитель МВД России

Ранее москвичей предупредили о мошеннической схеме с инвестициями. Злоумышленники звонят жителям столицы или публикуют в Сети объявления от имени сотрудников брокерских компаний.