Криминал 21 ноября 2023, 15:56 Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Московский городской суд заочно арестовал активистку Надежду Толоконникову РИА «Новости»

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Московский городской суд постановил заочно арестовать участницу творческого коллектива Pussy Riot Надежду Толоконникову*. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Мосгордсуд отменил постановление Бабушкинского районного суда, отказавшегося выдать санкцию на заочный арест Толоконниковой*.

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«Суд апелляционной инстанции постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания», — указали в пресс-службе.

Ранее решение Бабушкинского районного суда Москвы обжаловала столичная прокуратура. Ходатайство об аресте девушки подавал Следственный комитет. Сторона защиты Толоконниковой* заявляла, что она уже несколько лет проживает в США.

Коллектив Pussy Riot стал известен в 2012 году после проведения акции «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. После этого участниц перфоманса приговорили к двум годам неволи, однако уже в декабре 2013 года они вышли по амнистии.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.