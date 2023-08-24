Криминал 24 августа 2023, 12:45 Мосгорсуд смягчил приговор владельцам Telegram-каналов по делу о вымогательстве Мосгорсуд смягчил приговор администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Фото: freepik.com

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Мосгорсуд принял решение о смягчении приговора для администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle. Они проходят по делу о вымогательстве. Об этом сообщили представители столичных судов общей юрисдикции.

«24 августа 2023 года Московский городской суд изменил приговор Хамовнического районного суда города Москвы в отношении администраторов Telegram-каналов „Проект Сканер“ и Riddle, осужденных за вымогательство», — говорится в сообщении.

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В суде апелляционной инстанции постановили смягчить наказание для Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. В итоге каждого приговорили к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, им отменили штрафы, а у двоих осужденных сняли арест со счетов.

В мае этого года суд дал восемь лет колонии и назначил по 500 тысяч рублей штрафа трем администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle по обвинению в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга. По версии следствия, обвиняемые потребовали у них деньги, угрожая распространить в Сети порочащие сведения.

Ранее четырех мужчин задержали в Москве за вымогательство 10 миллионов рублей. Потерпевший не вернул долг в размере 250 тысяч рублей, взятый на открытие бизнеса.