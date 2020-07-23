Мосгорсуд сделал заявление по делу Ефремова
«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры», — говорится в заявлении на сайте Мосгорсуда.
Ранее в Госдуме глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выдвинул требование, в соответствии с которым Генпрокуратура взяла под свой контроль дело о ДТП с участием актера.
Также в заявлении Мосгорсуд отметил, что следуя уголовно-процессуальному кодексу РФ рассмотрение и вынесение решения происходит в суде без постороннего давления. К тому же прокурор является участником состязательного процесса и может действовать по нормам прописанным в УПК РФ. Они не предполагают контроль над правосудием.
Ранее прокуратура утвердила обвинение по делу актера. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения во время управления автомобилем, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.