Мосгорсуд сделал заявление по делу Ефремова

В Мосгорсуде выступили с заявлением после сообщения о том, что Генпрокуратура взяла дело актера Михаила Ефремова под особый контроль. В суде отметили, что решение будет принято независимо и самостоятельно.

«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры», — говорится в заявлении на сайте Мосгорсуда.

Ранее в Госдуме глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выдвинул требование, в соответствии с которым Генпрокуратура взяла под свой контроль дело о ДТП с участием актера.

Также в заявлении Мосгорсуд отметил, что следуя уголовно-процессуальному кодексу РФ рассмотрение и вынесение решения происходит в суде без постороннего давления. К тому же прокурор является участником состязательного процесса и может действовать по нормам прописанным в УПК РФ. Они не предполагают контроль над правосудием.

Ранее прокуратура утвердила обвинение по делу актера. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения во время управления автомобилем, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.