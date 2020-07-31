Мосгорсуд проведет первое слушание по делу сестер Хачатурян. Прямая трансляция

Заседание пройдет в закрытом режиме: СМИ или посетителей не пустят в здание. Участники процесса собираются обсудить технические вопросы, связанные с делом. К тому же адвокаты обвиняемых подадут ряд ходатайств.

На заседании, как ожидается, будет рассмотрена просьба о суде присяжных.

Закрытое слушание по делу младшей сестры Хачатурян прошло 28 июля. Суд назначил дату рассмотрения дела по существу — заседание пройдет 10 августа.

Дело младшей Хачатурян ведут отдельно от старших сестер. Так решил Бутырский суд Москвы, поскольку ее признали невменяемой в момент совершения убийства.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца — Михаила Хачатуряна. По версии следствия, девушки нанесли отцу многочисленные удары охотничьим ножом и молотком. Дело вызвало большой резонанс в обществе: многие видят в нем самооборону, а не предумышленное убийство. Отец долгие годы издевался над девочками, причинял им физические и психологические страдания. Следственный комитет учитывает это как смягчающие вину обстоятельства, но отказывается переквалифицировать дело об умышленном сговоре и убийстве в самооборону.