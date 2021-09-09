Мосгорсуд признал законным меру пресечения хозяйке фитнес-клуба, где утонула дочь Владимира Конкина

Мосгорсуд оставил жалобы адвокатов на запрет определенных действий владелице фитнес-клуба, где погибла дочь Владимира Конкина, Анне Андриановой без удовлетворения. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

«Мосгорсуд оставил жалобы адвокатов и владелицы фитнес-клуба Анны Андриановой на избрание меры пресечения без удовлетворения. Постановлением Басманного районного суда Москвы от 30 июля 2021 года Андриановой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Сейчас по делу проходит экспертиза, которая покажет, насколько своевременно была предоставлена медицинская помощь Софии Конкиной. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба.

В рамках уголовного дела адвокат Владимира Конкина подал гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 миллионов рублей.

Дочь актера Владимира Конкина София погибла во время посещения фитнес-центра. Она утонула в бассейне. Ее пытались спасти медики, но было слишком поздно.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Под следствием находится владелица фитнес-центра Анна Андрианова.