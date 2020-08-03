Мосгорсуд принял решение о суде присяжных по делу сестер Хачатурян. Видео

Очередное слушание по делу сестер Хачатурян прошло в Москве. На заседании определили, будет ли в деле участвовать суд присяжных, а также продлили девушкам меру пресечения. Корреспондент «360» следил за ситуацией около суда.

Первое слушание по делу Хачатурян провели 31 июля. Речь идет о Крестине и Ангелине. Дело младшей сестры — Марии — рассматривают отдельно, поскольку ее признали невменяемой в момент совершения убийства. По существу дело сестер рассмотрят 10 августа.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Следствие считает, что девушки нанесли главе семейства множество ударов молотком и охотничьим ножом.

Дело получило большую огласку в обществе. Одни увидели в действиях сестер самооборону, другие — преступление. Ранее Следственный комитет отказался переквалифицировать дело об умышленном сговоре и убийстве в самооборону.