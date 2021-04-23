Мосгорсуд приговорил доцента МАИ к 20 годам колонии за госизмену

Доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева признали виновным в госизмене. Его приговорили к 20 годам тюрьмы строгого режима.

«22 апреля Московский городской суд признал виновным Алексея Воробьева в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, частями 1, 3 статьи 30, частью 3 статьи 189 и частью 3 статьи 226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и ограничением свободы на 1,5 года», — сообщил представитель суда ТАСС.

Алексея Воробьева признали виновным в госизмене, в приготовлении к незаконному экспорту из России или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или оказании услуг, которые могут использовать при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Также доцента признали виновным в покушении на контрабанду вооружения и материалов, которые могут быть использованы при создании оружия или стратегически важных товаров.

В середине апреля еще один преподаватель вуза был задержан по подозрению в госизмене. Профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики в МФТИ Валерия Голубкина арестовали до 12 июля.