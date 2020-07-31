Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву. Прямая трансляция

Мосгорсуд в пятницу заново рассмотрит приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также двум другим участникам потасовки в центре Москвы. «360» ведет трансляцию от суда.

Рассмотрение апелляции должно было пройти еще больше месяца назад, но Кокорин и Мамаев не пришли на заседание.

На пересмотре приговора настаивала защита в связи с «существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении».

Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий были осуждены на реальные сроки после серии хулиганских выходок. 8 октября 2018 года они сначала напали на водителя телеведущей, повредив его автомобиль, припаркованный возле гостиницы «Пекин». Потом компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где от их рук пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, оба Кокорина получили на месяц больше.