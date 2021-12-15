Мосгорсуд отправил на пересмотр дело клофелинщика с Чистых прудов

Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, осужденного за серийные отравления на Чистых Прудах в Москве. Его дело направят для пересмотра в суд первой инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда ТАСС.

В Московском городском суде рассказали, что рассмотрели апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда Москвы, вынесенный 20 мая 2021 году Мурату Сабанову.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — заявили в суде.

Там добавили, что осужденному оставили меру пресечения — он будет находится в СИЗО до 15 марта 2022 года.

Следствие и суд считают, что уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов знакомился в районе Чистых прудов в Москве с людьми, которые пили алкоголь, некоторые из них были нетрезвы. Он приглашал своих жертв в наименее людное место и угощал напитком, куда были добавлены лекарственные препараты, другой вариант — Сабанов добавлял их в бутылку к человеку.

В результате его действий пострадали 30 человек, пять из них получили тяжкий вред здоровью. Мужчину в мае 2021 года приговорили к 16 годам лишения свободы.