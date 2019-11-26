Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования

Уголовной дело было закрыто первым зампрокурора Москвы Олегом Манаковым. По словам представителя столичной прокуратуры, следствие проходило с нарушениями требований УПК.

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Решение об аресте было принято Пресненским судом Москвы. Против Голосной возбудили дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий», которые оцениваются в 58 миллионов рублей.

Согласно материалам следствия, Ирина Голосная способствовала уклонению от налогов компании «Альфа-групп».

По словам адвоката чиновницы, ущерб был нанесен подзащитной не предумышленно, и у нее не было корыстных мотивов.

Решение Мосгорсуда собирается обжаловать Следственный комитет.