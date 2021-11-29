Мосгорсуд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В Мосгорсуде уточнили, что рассмотрели жалобу на решение Зюзинского районного суда столицы 29 ноября. Речь идет о решении от 20 октября, когда суд признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — отметили там.

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей в конце октября. Такое решение вынес Зюзинский суд столицы. Блогера обвинили в пропаганде наркотиков из-за его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. Проверку инициировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Москвы.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что блогер является талантливым журналистом, однако назвал штраф в 100 тысяч рублей слишком мягким наказанием за пропаганду наркотиков. Депутат подчеркнул, что Дудь должен чувствовать ответственность за свои действия и такая сумма для него как один рубль для обычного человека.